João Cancelo : « soit je venais ici, soit je passais un an là-bas sans jouer »

João Cancelo retrouve le FC Barcelone. Après avoir résilié son contrat avec Al-Hilal, le latéral portugais s’est officiellement engagé avec le club catalan. Un retour particulièrement attendu par le joueur, qui n’a pas caché son bonheur au moment de retrouver une équipe dont il avait déjà porté les couleurs lors de la saison 2023-2024.

Deux ans après son départ, João Cancelo est de nouveau un joueur du Barça. Le défenseur portugais revient en Catalogne après son passage en Arabie saoudite sous les couleurs d’Al-Hilal.

Pour permettre l’opération, Cancelo a d’abord trouvé un accord pour mettre fin à son contrat avec le club saoudien. Une fois libre, l’international portugais a pu finaliser son engagement avec Barcelone.

Cancelo heureux de retrouver le Barça

Le Portugais n’a pas dissimulé sa satisfaction après l’officialisation. Son attachement au Barça n’est d’ailleurs pas nouveau. Lors de son premier passage en Catalogne, Cancelo avait régulièrement expliqué combien évoluer sous le maillot blaugrana représentait quelque chose de particulier dans sa carrière.

Lors de son arrivée à Barcelone il y a quelques heures, Cancelo a fait part de sa grande fierté de rejoindre le Barça :

« je suis très heureux, ravi d’être ici, je suis là où je voulais être. Je me suis entraîné à part pendant une semaine. J’ai dit à Deco que soit je venais ici, soit je passais un an là-bas sans jouer, tout en étant payé. J’ai renoncé à une partie de mon salaire, mais c’était soit signer au Barça, soit rien. C’est un club très spécial, je suis ici pour aider et j’espère remporter de nombreux titres. Nous construisons une grande équipe. »

Son retour intervient cette fois dans un contexte différent. Contrairement à son premier passage, effectué sous la forme d’un prêt de Manchester City, le défenseur arrive après avoir définitivement réglé sa situation avec Al-Hilal.

Le Barça récupère surtout un joueur qui connaît déjà parfaitement son environnement. Cancelo peut évoluer sur les deux côtés de la défense et apporter une solution supplémentaire dans l’animation offensive.

Une deuxième histoire à écrire en Catalogne

João Cancelo avait disputé la saison 2023-2024 avec Barcelone. Utilisé aussi bien à droite qu’à gauche, il avait accumulé 42 apparitions toutes compétitions confondues, avec quatre buts et cinq passes décisives.

Son aventure catalane avait pourtant pris fin après seulement une saison. Manchester City l’avait ensuite transféré à Al-Hilal durant l’été 2024. Deux ans plus tard, les routes du Portugais et du Barça se croisent donc à nouveau.

Cette fois, Cancelo arrive avec l’ambition de s’inscrire davantage dans la durée. Son expérience, sa polyvalence et surtout sa connaissance du jeu barcelonais offrent immédiatement plusieurs possibilités au staff catalan.

Reste désormais à savoir à quelle vitesse le Portugais retrouvera ses sensations sous ses nouvelles couleurs. Une chose est déjà certaine : pour Cancelo, revenir au FC Barcelone ressemble beaucoup à un retour à la maison.