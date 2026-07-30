Le point de l’actualité foot du jeudi 30 juillet 2026

L’actualité foot a encore été secouée ce jeudi 30 juillet. Entre le bras de fer qui oppose la FIFA à plusieurs grandes instances, un mercato toujours aussi animé et des résultats impressionnants en matchs amicaux, FootLégende fait le point sur les six informations à retenir.

La FIFA fragilisée, le PSG passe à l’action

La tension monte entre la FIFA et les autres grandes institutions du football mondial. Après le projet de Gianni Infantino d’ouvrir la Coupe du monde à des investisseurs privés, la CONCACAF a officiellement exprimé son opposition, estimant que cette réforme mettrait en péril le modèle économique actuel des compétitions internationales. Une nouvelle contestation qui fragilise encore davantage la position du président de la FIFA.

Dans le même temps, l’UEFA a haussé le ton. L’instance européenne envisage de boycotter les prochaines Coupes du monde organisées par la FIFA si cette dernière poursuit ses réformes sans concertation. Un bras de fer inédit entre les deux plus grandes organisations du football mondial qui pourrait avoir des conséquences historiques.

Sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain a franchi une étape importante dans le dossier Maghnes Akliouche. L’AS Monaco a accepté une offre estimée à 50 millions d’euros pour son milieu offensif. Les discussions se poursuivent désormais avec le joueur afin de finaliser son arrivée dans la capitale.

A lire aussi : Le point de l’actualité foot du mardi 28 juillet 2026

Le Bayern impressionne, le Barça sous pression, Arsenal résiste

En match amical, le Bayern Munich n’a laissé aucune chance au FC Rottach en s’imposant sur le score spectaculaire de 15-0. Les Bavarois poursuivent leur préparation estivale de la meilleure des manières avec une démonstration offensive qui a marqué les esprits.

Du côté du FC Barcelone, les ennuis s’accumulent. La Fédération espagnole a ouvert une procédure disciplinaire extraordinaire dans le dossier Julián Álvarez, une affaire qui pourrait avoir des répercussions importantes pour le club catalan. Malgré cela, Karim Adeyemi affiche une grande confiance et assure qu’il ne craint absolument pas la concurrence de Lamine Yamal.

Enfin, Arsenal reste inflexible concernant Bradley Barcola. Les Gunners considèrent l’international français comme une priorité absolue et n’ont aucune intention d’abandonner ce dossier malgré les nombreuses difficultés rencontrées. Dans le même temps, le père d’Iliman Ndiaye a démenti les rumeurs envoyant son fils à Al-Hilal, assurant qu’aucun départ vers l’Arabie saoudite n’était à l’ordre du jour.