Ligue 1 : Lyon cale encore au Havre et laisse Marseille s’échapper

Entre ses deux confrontations face au Celta de Vigo en UEFA Europa League, l’Olympique Lyonnais a encore laissé filer des points en championnat. Lyon a été accroché par Le Havre AC, laissant l’Olympique de Marseille prendre ses distances au classement de Ligue 1.

Trois jours après son match aller face au Celta de Vigo en UEFA Europa League, l’Olympique Lyonnais espérait se relancer en championnat. Mais les hommes de Paulo Fonseca ont été accrochés par Le Havre AC (0-0) ce dimanche au Stade Océane lors de la 26e journée de Ligue 1. Un résultat frustrant pour les Gones, qui enchaînent un sixième match sans victoire toutes compétitions confondues.

Malgré un calendrier très chargé — cinq matches disputés en quinze jours — Lyon a tenté de forcer la décision face à des Havrais solides. L’attaquant brésilien Endrick s’est montré le plus dangereux avec plusieurs tentatives, mais il est tombé sur un excellent Mory Diaw. Le gardien du HAC a multiplié les arrêts décisifs, notamment devant Endrick à deux reprises en première période.

En face, Le Havre a également eu ses occasions. Issa Soumaré et Ally Samatta ont sollicité Rémy Descamps, tandis que Sofiane Boufal et Loïc Négo ont trouvé le poteau.

La rencontre a pris un tournant à la 56e minute lorsque Stephan Zagadou a été expulsé après avoir accroché Endrick qui filait au but. Réduits à dix pendant plus d’une demi-heure, les hommes de Didier Digard ont pourtant tenu bon pour conserver un point précieux.

Marseille profite du faux pas lyonnais

Ce nouveau nul complique la situation de Lyon dans la course au podium. Pendant ce temps, l’Olympique de Marseille creuse l’écart avec deux points d’avance, tandis que AS Monaco se rapproche dangereusement.

Du côté du Havre, ce résultat permet au club normand de consolider sa position au classement. Avec 27 points et huit longueurs d’avance sur la zone de barrage, les Ciel et Marine respirent un peu, même si la lutte pour le maintien reste loin d’être terminée.