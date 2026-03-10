Ligue 2 : Saint-Étienne vise un nouveau record face à Grenoble

L’AS Saint-Étienne se rend à Grenoble avec une ambition de poursuivre sa série impressionnante de victoires. En cas de succès samedi soir, les hommes de Philippe Montanier égaleraient une performance qui remonte à 2014.

Dans le sprint final de la Ligue 2, l’AS Saint-Étienne avance avec confiance. Les Verts restent actuellement sur une série de cinq victoires consécutives, un enchaînement qui les replace au cœur de la lutte pour la montée. Samedi soir, au Stade des Alpes face à Grenoble, l’équipe de Philippe Montanier aura l’occasion de franchir une nouvelle étape.

Un succès dans l’Isère permettrait en effet à l’ASSE d’enchaîner une sixième victoire de rang. Un chiffre qui n’est pas anodin dans l’histoire récente du club. La dernière fois que Saint-Étienne avait réussi une telle série remonte à plus de dix ans.

Entre le 4 mai et le 17 août 2014, les Verts avaient réussi à aligner six victoires consécutives entre la fin de la saison 2013-2014 et le début de l’exercice suivant. À cette époque, l’ASSE vivait encore parmi l’élite du football français et s’appuyait sur une génération solide.

On retrouvait alors des joueurs comme Mevlüt Erding, Max-Alain Gradel ou encore Kévin Monnet-Paquet, figures marquantes de cette période où Saint-Étienne s’installait régulièrement dans le haut du classement de Ligue 1.

Plus d’une décennie plus tard, le contexte est bien différent. Reléguée en Ligue 2, l’ASSE tente de reconstruire un projet capable de ramener le club vers les sommets. Et depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc, la dynamique semble clairement positive.

Grenoble, un rendez-vous important dans la course à la montée

Le déplacement à Grenoble s’annonce toutefois comme un test sérieux. Le Stade des Alpes n’est jamais un terrain simple pour les visiteurs et le GF38 reste une équipe capable de bousculer les prétendants à la montée.

Mais Saint-Étienne avance avec un élan retrouvé. Cette série de victoires a redonné confiance au groupe et replacé les Verts dans la lutte pour la première place du championnat.

Au-delà du simple record statistique, ce match pourrait surtout confirmer la transformation de l’équipe stéphanoise depuis plusieurs semaines. Une victoire prolongerait la dynamique et rapprocherait encore un peu plus le club d’un retour en Ligue 1.