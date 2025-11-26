Le tirage Loto FDJ de ce mercredi 26 novembre 2025 proposait un jackpot de 6 millions d’euros, mais aucun joueur n’a réussi à mettre la main sur la totalité de la combinaison gagnante.

Les numéros tirés au sort sont les suivants : 9, 14, 16, 26 et 33, avec le numéro Chance 5. Aucun rang 1 n’ayant été remporté, la cagnotte sera logiquement revue à la hausse pour le prochain tirage.

Le second tirage de la soirée a révélé une nouvelle série de numéros : 4, 13, 16, 25 et 31. Dix participants ont également eu la bonne surprise de décrocher 20 000 euros grâce aux codes gagnants attribués automatiquement lors de l’enregistrement des prises de jeu. Les codes du jour sont : A 0191 2709, C 4128 6771, F 5335 0064, G 6116 0000, I 1910 3057, J 9518 5553, K 5728 0848, O 4313 9425, R 8170 3880 et V 4398 9849.

Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 29 novembre, avec une cagnotte portée à 7 millions d’euros. Une nouvelle chance pour les joueurs de signer un coup d’éclat.

Les tirages précédents sont disponibles dans les colonnes du site.