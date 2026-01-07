Manchester United : Ruben Amorim viré, le camp Kobbie Mainoo jubile

À Manchester United, le départ de Ruben Amorim ne laisse pas tout le monde indifférent. Si la fin de l’aventure du technicien portugais ouvre une période d’incertitude sportive pour les Red Devils, elle ressemble aussi à un soulagement discret pour certains joueurs mis de côté ces derniers mois.

Parmi eux, Kobbie Mainoo. Le jeune milieu anglais, considéré comme l’un des joyaux de la formation mancunienne, n’avait jamais réellement trouvé sa place sous les ordres d’Amorim. Depuis le début de la saison, aucune titularisation en Premier League, un temps de jeu famélique et l’impression persistante d’un talent mis en sommeil au mauvais moment de sa carrière.

Dans les heures qui ont suivi l’officialisation du limogeage d’Amorim, un signe, discret mais lourd de sens, est venu de l’entourage du joueur. Sur les réseaux sociaux, la sœur de Mainoo a publié une story Instagram montrant la rappeuse américaine Yung Miami affichant un large sourire. Une image devenue un mème populaire, souvent utilisée pour exprimer une satisfaction silencieuse, voire une victoire symbolique.

Sans un mot, le message était clair. Dans le clan Mainoo, la page Ruben Amorim semble tournée, avec l’espoir que cette nouvelle ère permette au milieu de terrain de retrouver une trajectoire ascendante. À 20 ans, l’international anglais sait que le temps compte. L’objectif est limpide : revenir au premier plan à Manchester United, s’imposer durablement et se placer dans la course à une sélection pour la Coupe du monde 2026.

À Old Trafford, les changements d’entraîneur ont souvent redistribué les cartes. Pour Kobbie Mainoo, ce renvoi pourrait bien marquer le début d’une seconde chance, celle qu’il attendait depuis des mois, dans un club où les promesses non tenues finissent vite par se transformer en regrets éternels.