Marquinhos : « Il ne faut jamais penser que c’est normal » 

Le Paris Saint-Germain ne s’arrête plus. Vainqueur d’Aston Villa (2-1) en Supercoupe d’Europe, le club parisien commence la saison 2026-2027 en ajoutant immédiatement un nouveau trophée à sa collection. Une habitude dont Marquinhos refuse pourtant de se lasser. Le capitaine veut profiter de cette période exceptionnelle pour continuer à écrire l’histoire du PSG.

Soulever un trophée est presque devenu une habitude au PSG. Mais pour Marquinhos, il est justement hors de question que cette habitude transforme les victoires en événements ordinaires.

Mercredi soir, Paris a dominé Aston Villa 2-1 pour remporter une deuxième Supercoupe d’Europe consécutive. Une nouvelle ligne au palmarès d’une équipe qui reste sur une période exceptionnelle.

Après la rencontre, le défenseur brésilien a insisté sur la nécessité de savourer chaque titre.

« Il faut profiter de chaque moment parce que ce sont des moments uniques. Même si on gagne beaucoup de trophées, il ne faut jamais penser que c’est normal. »

Une manière pour le capitaine parisien de rappeler combien le succès reste fragile. Le PSG a atteint un niveau où chaque compétition débute désormais avec l’ambition de la gagner, mais Marquinhos refuse que cette exigence fasse perdre au groupe le goût des victoires.

Vainqueur d’une deuxième Supercoupe d’Europe consécutive face à Aston Villa (2-1), le PSG commence idéalement sa saison 2026-2027 et continue sa moisson de trophées. Marquinhos souhaite continuer à surfer sur cette incroyable période pour le club parisien. l.lequipe.fr/TLa 13 août 2026

Marquinhos veut profiter au maximum de cette génération

Présent au PSG depuis 2013, Marquinhos est particulièrement bien placé pour mesurer le chemin parcouru. Le Brésilien a connu les nombreuses désillusions européennes du club avant de participer à sa transformation en équipe capable d’enchaîner les titres sur la scène continentale.

À 32 ans, le capitaine sait également que cette période ne durera pas éternellement. Son message consiste donc à profiter de la dynamique actuelle plutôt qu’à considérer les succès comme acquis.

Cette mentalité accompagne un PSG qui a appris à gagner dans des contextes très différents. Face à Aston Villa, les Parisiens ont encore trouvé les ressources nécessaires pour s’imposer 2-1 et lancer leur nouvelle saison avec un trophée.

Pour Marquinhos, cette capacité à continuer malgré les titres déjà accumulés doit désormais devenir l’une des forces du groupe.

Le PSG refuse de considérer la victoire comme une routine

Le défi de Luis Enrique sera justement de conserver cette faim. Lorsqu’une équipe gagne autant, le risque est de voir progressivement disparaître l’émotion et l’urgence qui accompagnent la conquête d’un premier trophée.

Le discours de Marquinhos va dans le sens inverse. Le capitaine souhaite que le vestiaire continue à considérer chaque finale comme une occasion particulière et chaque titre comme quelque chose qui doit être mérité.

Le PSG démarre ainsi sa saison 2026-2027 exactement comme il avait terminé la précédente : en gagnant. Et Marquinhos ne compte visiblement pas laisser cette incroyable période prendre fin rapidement.