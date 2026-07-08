Mercato : le Barça passe à l’action pour une pépite du Borussia Dortmund

Le FC Barcelone accélère sur le marché des transferts. Selon les informations relayées par Gerard Romero et Fabrizio Romano, le club catalan a transmis une offre officielle au Borussia Dortmund pour Karim Adeyemi.

Les négociations sont désormais en cours entre les deux clubs. De son côté, l’attaquant allemand aurait déjà fait connaître sa priorité : il souhaite rejoindre le Barça et aucun autre club cet été.

🚨🔵🔴 BREAKING: Barcelona submit official bid to Borussia Dortmund for Karim Adeyemi. 8 juillet 2026

Karim Adeyemi veut uniquement Barcelone

Karim Adeyemi est sous contrat avec le Borussia Dortmund, mais son avenir pourrait rapidement basculer. L’ailier de 24 ans, capable d’évoluer sur les deux côtés de l’attaque, est séduit par le projet barcelonais et pousse pour rejoindre la Catalogne.

Le Barça cherche à renforcer son secteur offensif avec un profil rapide, explosif et capable de prendre la profondeur. Adeyemi correspond parfaitement à ce portrait, lui qui s’est imposé ces dernières saisons comme l’un des joueurs les plus percutants de Bundesliga.

Dortmund doit désormais trancher

Le Borussia Dortmund n’a pas encore donné sa réponse définitive. Le club allemand devra décider s’il accepte d’ouvrir la porte à un départ ou s’il réclame un montant plus élevé pour laisser filer son international allemand.

Pour Barcelone, le dossier est clair : Adeyemi fait partie des priorités offensives du mercato. Reste désormais à savoir si l’offre transmise sera suffisante pour convaincre le BVB.

Arrivé au Borussia Dortmund le 1er juillet 2022 en provenance du Red Bull Salzbourg, Karim Adeyemi s’est progressivement imposé comme l’un des joueurs les plus explosifs de Bundesliga. En quatre saisons sous les couleurs du BVB, l’international allemand a disputé 146 matchs, inscrivant 36 buts et délivrant 22 passes décisives. Lors de la saison 2025-2026, malgré une blessure qui l’a privé de la Coupe du monde, il a tout de même signé 10 buts et 6 passes décisives en 39 rencontres, confirmant son importance dans l’effectif jaune et noir.