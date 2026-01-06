Mercato : le montage malin qui pourrait permettre à l’OL d’accueillir Endrick sans débourser un centime

Et si l’Olympique Lyonnais réalisait l’un des coups les plus astucieux de ce mercato hivernal ? Le prêt d’Endrick, officialisé fin décembre en provenance du Real Madrid, pourrait finalement ne rien coûter du tout au club rhodanien. Une hypothèse bien réelle, rendue possible par un mécanisme contractuel aussi discret qu’ingénieux.

Sur le papier, l’accord prévoit un coût maximal d’un million d’euros pour la seconde partie de saison. Mais ce montant n’est qu’un plafond. En réalité, il est indexé au temps de jeu de l’attaquant brésilien, et plus précisément au nombre de matchs qu’il débutera sous le maillot lyonnais jusqu’en juin.

Le principe est simple : 200 000 euros sont retranchés tous les cinq matchs commencés par Endrick. Autrement dit, plus le joueur est titulaire, moins Lyon paie. Et si le prodige de 19 ans venait à démarrer 25 rencontres, la facture tomberait… à zéro.

Présent en conférence de presse, le directeur général de l’OL, Michael Gerlinger, a confirmé sans détour la lecture du contrat : « Nous avons communiqué un prix maximum. C’est ce montant-là, pas plus. Il n’y a pas de pénalité si le joueur ne joue pas autant que prévu. »

Une sortie qui valide la lecture révélée par The Athletic et qui illustre la marge de manœuvre dont dispose Lyon dans ce dossier.

Reste la question centrale : Endrick peut-il atteindre ce seuil des 25 titularisations ? Sur le plan purement comptable, le calendrier le permet. Sauf blessure, l’OL disputera au minimum 20 matchs d’ici la fin de saison (Ligue 1, Coupe de France et coupes d’Europe). Dans un scénario plus favorable – parcours prolongé en Ligue Europa et en Coupe de France – ce total pourrait grimper jusqu’à 31 rencontres.

En revanche, imaginer Endrick titulaire à chaque sortie paraît peu réaliste, tant pour des raisons de concurrence interne que de gestion sportive. Lyon devra donc avancer loin dans les compétitions et faire des choix forts s’il veut activer totalement ce levier financier.

Le directeur du recrutement, Matthieu Louis-Jean, a d’ailleurs glissé le sujet sur le ton de l’humour : « Il va avoir le droit de jouer 25 matchs, ne vous inquiétez pas. »

Derrière la plaisanterie, un enjeu bien réel : transformer un pari sportif en opération financière parfaite. Pour l’OL, le risque est limité, l’exposition économique maîtrisée, et le potentiel retour immense si Endrick confirme les attentes placées en lui.

Un montage qui illustre, en creux, la nouvelle stratégie lyonnaise : maximiser l’impact sportif tout en minimisant l’impact budgétaire. Si Endrick s’impose, Lyon gagnera sur tous les tableaux. Et s’il ne le fait pas, la note restera contenue. Dans tous les cas, le club n’avait, comme souvent dans ce genre de dossier, presque rien à perdre.