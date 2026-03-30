Mercato : Roberto De Zerbi se rapproche de Tottenham 

Tottenham accélère pour Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien a ouvert la porte et pourrait rapidement faire son retour en Premier League.

Le dossier s’accélère du côté de Londres. Tottenham insiste pour attirer Roberto De Zerbi, et l’entraîneur italien aurait désormais accepté d’étudier concrètement l’offre des Spurs. Une avancée significative dans un dossier qui pourrait se dénouer très rapidement.

Selon les dernières informations, le club londonien a proposé un contrat de cinq ans à l’ancien coach de Marseille et de Brighton. Un engagement fort qui témoigne de la volonté des dirigeants de construire un projet durable autour de lui.

Initialement, De Zerbi ne souhaitait pas reprendre un banc en cours de saison. Mais le pressing intense de Tottenham et les garanties offertes sur le plan sportif ont changé la donne.

Les Spurs auraient notamment assuré à l’entraîneur italien qu’il disposerait des moyens nécessaires pour bâtir une équipe compétitive sur plusieurs saisons. Un élément déterminant dans la réflexion du technicien.

Les prochaines heures s’annoncent décisives pour une réponse définitive. Un accord semble désormais possible.

Un retour en Premier League en ligne de mire

Si l’opération se concrétise, Roberto De Zerbi effectuerait son retour en Premier League, deux ans après son passage remarqué sur le banc de Brighton entre 2022 et 2024.

Entre-temps, l’entraîneur italien avait pris les commandes de l’Olympique de Marseille, où il a dirigé 69 rencontres et décroché une qualification en Ligue des champions.

Libre depuis son départ en février, consécutif à une lourde défaite face au PSG, De Zerbi pourrait rapidement rebondir dans un contexte très différent.

Car la situation de Tottenham est loin d’être confortable. Le club londonien lutte actuellement pour sa survie en Premier League, avec seulement 30 points en 31 journées.

Les Spurs ne possèdent qu’une courte avance sur la zone de relégation, avec une pression maximale à l’approche du sprint final.

Dans ce contexte, l’arrivée de De Zerbi représenterait un pari fort. Celui de confier les clés à un entraîneur reconnu pour ses idées de jeu et sa capacité à relancer des projets.