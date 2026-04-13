OL :  Endrick sous surveillance à Madrid

Bousculé par son entraîneur, Endrick a répondu sur le terrain avec une entrée décisive. Un signal fort… jusque du côté du Real Madrid.

Dans la carrière des grands talents, il existe toujours un moment charnière. Une soirée où tout bascule. Pour Endrick, ce match de Olympique Lyonnais face au FC Lorient pourrait bien en être un. Sur le banc au coup d’envoi, piqué publiquement par son entraîneur Paulo Fonseca, le prodige brésilien a répondu de la seule manière qui compte dans le football : sur le terrain.

L’Olympique Lyonnais, en quête de points après une série délicate, avait besoin d’un déclic. Il est venu dès la pause. Et il a changé le visage du match.

Lorsque Endrick pénètre sur la pelouse, Lyon peine à imposer son rythme. Mais en quelques minutes, le jeune attaquant transforme la dynamique. Une passe décisive pour Roman Yaremchuk, une implication directe sur le second but signé Corentin Tolisso, et surtout une présence offensive retrouvée.

Fonseca ne s’y est pas trompé : « Son entrée a fait du bien et il a été important. Il a été décisif. C’est ce que je veux. »

Derrière ces mots, il y a plus qu’un simple compliment. Il y a la confirmation d’un message passé en amont. Le coach portugais avait volontairement secoué son joueur, estimant qu’il devait « faire mieux ». Réponse immédiate.

Dans les grandes trajectoires, ce type de réaction forge un joueur. À 18 ans à peine, Endrick apprend déjà à gérer la pression, les critiques… et les attentes.

Un regard déjà tourné vers Madrid

Car ce match ne se joue pas seulement à Lyon. Il résonne aussi à Madrid. Propriété du Real Madrid, Endrick est observé à distance avec une attention particulière. Chaque prestation est analysée, disséquée, comparée.

La presse espagnole, souvent exigeante avec les jeunes talents, a salué sa performance. Marca évoque un joueur « à l’origine de deux buts » qui a transformé son équipe. AS souligne son envie, sa réaction, sa capacité à renverser une rencontre mal engagée.

Ce regard extérieur n’est pas anodin. À Madrid, l’histoire regorge de prodiges précoces, de Raúl à Vinícius Jr, qui ont dû prouver très tôt leur capacité à faire basculer un match. Endrick marche déjà sur cette ligne fine, entre promesse et exigence.

À Lyon, il joue pour exister. À Madrid, il joue déjà pour convaincre.

La suite s’annonce intense. Un déplacement au Parc des Princes, une course au podium, une pression grandissante. Mais dans cette équation, une certitude émerge : Endrick n’est plus seulement un talent à polir. Il est déjà un joueur capable de changer le cours d’un match.