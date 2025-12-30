OL : la date des débuts d’Endrick enfin connue

Arrivé à Lyon cette semaine dans le cadre d’un prêt en provenance du Real Madrid, Endrick va devoir patienter avant de faire ses premiers pas sous le maillot de l’OL. Le jeune international brésilien devrait effectuer ses débuts officiels lors des 16es de finale de la Coupe de France, à Lille.

C’est l’un des mouvements les plus commentés de l’hiver lyonnais. Prêté par le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison contre une indemnité d’un million d’euros, Endrick est déjà présent dans la capitale des Gaules. Le Brésilien a été accueilli par ses nouveaux coéquipiers et a entamé un programme individualisé en salle dès le début de la semaine.

Selon L’Équipe, l’attaquant de 18 ans, fort de 14 sélections avec la Seleção, ne réintégrera toutefois le groupe à l’entraînement que ce jeudi. Un décalage logique, alors que le reste de l’effectif lyonnais a repris depuis lundi.

Des débuts repoussés par les contraintes administratives

Cette reprise progressive exclut toute apparition immédiate en compétition officielle. Endrick ne sera pas disponible pour le déplacement de l’OL à Monaco, prévu samedi à 17 heures dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1.

La situation administrative du club entre également en ligne de compte. Toujours sous le contrôle de la DNCG, l’Olympique Lyonnais doit respecter un délai de quatre jours pour enregistrer le contrat du joueur auprès de la Ligue de football professionnel. Une contrainte qui repousse mécaniquement sa première convocation.

Sauf contretemps, Endrick devrait donc disputer ses premières minutes avec les Gones le 11 janvier, à l’occasion du déplacement à Lille en 16es de finale de la Coupe de France. Une entrée en matière attendue, dans un contexte compétitif, pour un joueur appelé à incarner l’un des paris forts de l’OL sur la seconde partie de saison.