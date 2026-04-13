OL : Paulo Fonseca encense Endrick 

Remplaçant au coup d’envoi, Endrick a répondu avec éclat. Derrière ce déclic, une méthode assumée par Paulo Fonseca.

Dimanche soir, face à Lorient, Endrick démarre sur le banc. Une décision forte, presque symbolique, après plusieurs prestations jugées insuffisantes. Mais ce choix n’était pas une sanction. C’était un message.

Après la rencontre, le technicien portugais ne s’en est pas caché. « Comme entraîneur, nous devons trouver des stratégies pour avoir des réactions des joueurs et c’est ce que j’ai fait », a-t-il expliqué avec franchise. Une déclaration rare, qui lève le voile sur les mécanismes internes d’un vestiaire.

Fonseca savait que son joueur avait besoin d’un électrochoc. Non pas pour le fragiliser, mais pour réveiller ce supplément d’âme qui distingue les grands talents des simples promesses.

« On a parlé pour avoir la réaction d’un joueur qui est important pour nous et qui a besoin de faire plus », a-t-il poursuivi.

La réponse ne s’est pas fait attendre. Entré à la pause, Endrick a transformé le match. Décisif, inspiré, impliqué, il a incarné exactement ce que son entraîneur attendait de lui. « Il est bien entré et il a eu cette réaction dont nous avions besoin. C’était positif », a conclu Fonseca.

Une méthode dans la tradition des grands entraîneurs

Ce type de management n’est pas nouveau. Dans l’histoire du football, nombreux sont les entraîneurs à avoir utilisé la provocation comme levier. Sir Alex Ferguson l’avait fait avec Cristiano Ronaldo à ses débuts. José Mourinho, lui, en avait fait une signature, poussant ses joueurs dans leurs retranchements pour en extraire le meilleur.

À Lyon, Fonseca semble s’inscrire dans cette lignée. Avec Endrick, il ne façonne pas seulement un joueur. Il accompagne une trajectoire. Car à 18 ans, le Brésilien apprend déjà que le talent seul ne suffit pas. Il faut constance, exigence, caractère.

Et dans ce processus, chaque match devient une étape. Chaque décision, un message.

La suite dira si ce déclic marque un tournant durable. Mais une chose est certaine : dans le football moderne, les grands joueurs se construisent souvent dans ces moments-là. Quand ils sont bousculés, exposés… puis capables de répondre.

Endrick vient de franchir une étape.