OM : Habib Beye déjà menacé ? La pression monte en interne

Arrivé en cours de saison, Habib Beye joue déjà gros sur le banc marseillais. L’objectif Ligue des champions pourrait bien conditionner son avenir.

À l’Olympique de Marseille, les saisons se suivent mais la pression reste intacte. Après l’élimination en Coupe de France et une campagne européenne décevante, le club phocéen n’a désormais qu’un objectif : accrocher une qualification en Ligue des champions.

Dans ce contexte tendu, Habib Beye, nommé après le départ de Roberto De Zerbi à la mi-février, se retrouve déjà sous surveillance. Malgré une série encourageante de victoires, la récente défaite face au LOSC au Vélodrome a ravivé les doutes autour du projet marseillais.

De critiques critiques qui s’intensifient

Le jeu proposé par l’OM peine à convaincre. Plusieurs observateurs pointent un manque de cohérence collective, notamment sur le plan défensif. Une situation qui alimente les interrogations sur le choix de confier les rênes de l’équipe à l’ancien international sénégalais.

Certains consultants n’hésitent plus à hausser le ton, évoquant des lacunes structurelles et un collectif encore trop fragile pour rivaliser durablement avec les équipes du haut de tableau.

Néanmoins, la mission qualification en Ligue des champions est compliquée à l’instant T pour l’entraîneur de l’OM qui reste sur une défaite au Vélodrome contre le LOSC dimanche après trois victoires de suite en Ligue 1. De quoi remettre en cause sa continuité à Marseille au terme de la saison ?

« Une erreur de casting de l’OM ? Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c’est que comme je l’ai déjà dit, j’étais très étonné que ce soit lui qui récupère l’OM après son échec à Rennes (…) Je ne vois aucun corps dans cette équipe de Marseille, aucune cohérence. Défensivement, c’est toujours aussi fébrile », a reconnu Pierre Ménès ce lundi.

Plus que jamais, la qualification pour la prochaine Ligue des champions apparaît comme la ligne rouge. En cas d’échec, des décisions fortes pourraient être prises en interne.

Le rôle de la direction sportive, incarnée notamment par Medhi Benatia, pourrait également être remis en question. Car au-delà du staff, c’est l’ensemble du projet marseillais qui serait alors fragilisé.

Habib Beye ne devrait pas être le seul à trinquer si l’Olympique de Marseille venait à échouer dans la course à la Ligue des champions.