Real Madrid – Benfica : nouvelle suspension pour Prestianni 

L’UEFA a confirmé la suspension provisoire de Gianluca Prestianni. L’ailier argentin manquera le retour face au Real Madrid, en attendant l’issue d’une enquête disciplinaire ouverte après des accusations de propos racistes.

La tension monte autour du huitième de finale de Ligue des champions entre le SL Benfica et le Real Madrid. À la veille du match retour au Santiago Bernabéu, l’UEFA a rejeté l’appel du club portugais concernant la suspension provisoire de Gianluca Prestianni. L’ailier argentin de 20 ans ne disputera donc pas cette rencontre décisive.

La sanction fait suite à des accusations de propos discriminatoires formulées par Vinicius Jr lors du match aller à Lisbonne, remporté 1-0 par le Real. Selon le rapport, l’attaquant brésilien aurait signalé à l’arbitre François Letexier avoir été victime d’insultes à caractère raciste. Le match avait alors été interrompu pendant dix minutes.

L’UEFA a précisé que la suspension est imposée « à titre provisoire », dans l’attente des conclusions complètes de l’enquête menée par un inspecteur éthique et disciplinaire. L’instance européenne estime qu’il existe suffisamment d’éléments pour établir un dossier « prima facie » concernant l’utilisation présumée de langage discriminatoire.

Prestianni, qui nie fermement les accusations, s’était entraîné mardi au Bernabéu avec l’espoir d’un retournement de situation. Benfica avait lui-même reconnu que l’appel avait peu de chances d’aboutir avant la rencontre. La décision est désormais actée : le joueur restera suspendu pour ce match européen.

Un climat électrique autour de Vinicius

Le contexte ajoute une dimension particulière à l’affaire. Vinicius Jr est régulièrement victime d’insultes racistes en Espagne ces dernières années. Il avait célébré son but devant les supporters lisboètes, écopant d’un carton jaune. Après la rencontre, l’entraîneur de Benfica, José Mourinho, avait estimé que l’attaquant madrilène avait « manqué de respect » et « provoqué le public ».

Des propos qui ont suscité des réactions. L’ancien milieu du Real Clarence Seedorf a jugé que le technicien portugais avait « commis une énorme erreur en semblant justifier un acte raciste ». Le gardien madrilène Thibaut Courtois a également pris la parole. « Cela me dérange que la célébration de Vinicius soit utilisée contre lui. Cela ne justifie en rien un acte présumé de racisme. »

Sportivement, le Real Madrid aborde le retour avec un avantage d’un but. Benfica devra renverser la situation sans l’un de ses jeunes atouts offensifs. Ce dossier rappelle que la lutte contre le racisme reste un combat permanent dans le football européen.