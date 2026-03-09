Real Madrid : le maillot merengue bientôt le plus cher de l’histoire ?

Le Real Madrid s’apprête à franchir un nouveau cap sur le plan économique. Grâce à la renégociation de ses partenariats commerciaux, le club espagnol vise un maillot capable de générer près de 300 millions d’euros par saison.

Aujourd’hui déjà, le maillot du Real Madrid est l’un des plus lucratifs au monde. Grâce à ses différents partenariats commerciaux, le club génère environ 260 millions d’euros par saison uniquement grâce au sponsoring de sa tenue.

Mais les dirigeants merengues veulent franchir un nouveau cap. Leur plan stratégique vise désormais un revenu annuel d’environ 300 millions d’euros grâce au maillot, un chiffre qui pourrait même augmenter en fonction des performances sportives de l’équipe.

Trois partenaires majeurs sont au centre de cette stratégie financière.

Le premier est la compagnie aérienne Emirates, sponsor principal du club depuis 2013. Les négociations pour prolonger ce partenariat sont très avancées et pourraient bientôt aboutir à un nouvel accord jusqu’en 2031.

Autre pilier historique : l’équipementier Adidas. La marque allemande habille le Real Madrid depuis 1998 et verse déjà une somme estimée autour de 120 millions d’euros par saison. Les deux parties discutent actuellement d’une nouvelle prolongation pour maintenir cette collaboration emblématique.

Enfin, la société technologique HP, dont le logo apparaît sur les manches du maillot madrilène, pourrait également prolonger son partenariat dans les prochaines saisons.

Le maillot blanc, un symbole mondial

Au Bernabéu, le maillot blanc est considéré comme l’un des actifs les plus précieux du club. Reconnu dans le monde entier, il constitue une véritable marque globale qui accompagne les tournées et la popularité planétaire du Real Madrid.

Cette stratégie permet déjà au club espagnol de devancer ses grands rivaux en matière de revenus liés au maillot : Manchester United ( environ 200 millions d’euros) ; FC Barcelone (environ 183 millions d’euros) ; Manchester City (environ 171 millions d’euros) ; PSG (environ 170 millions d’euros)

Avec ces nouvelles négociations commerciales, le Real Madrid espère consolider sa position de club le plus puissant économiquement du football mondial.

Entre la rénovation du Santiago Bernabéu, les revenus commerciaux et l’attrait de stars internationales comme Kylian Mbappé ou Jude Bellingham, la machine économique madrilène semble plus que jamais lancée.

Si ces nouveaux accords sont finalisés, le maillot du Real Madrid pourrait devenir officiellement le plus cher de l’histoire du football.