Saint-Étienne : deux joueurs sous la menace d’une suspension

Deux éléments de l’effectif de l’AS Saint-Étienne restent sous la menace d’une suspension automatique en cas de nouveau carton jaune : João Ferreira et Florian Tardieu.

Une situation qui reste toutefois relative pour le moment, puisque les deux joueurs sont actuellement à l’infirmerie et encore éloignés des terrains.

Pour João Ferreira, la situation disciplinaire remonte à la rencontre face à l’US Boulogne CO lors de la 21e journée de Ligue 2. Le défenseur portugais avait été averti une première fois avant de recevoir un second carton jaune quelques minutes plus tard pour un tacle jugé trop engagé.

Cette expulsion rapide avait laissé Saint-Étienne à dix pendant une grande partie de la rencontre, finalement perdue 1-0. Frustré par cet épisode, le joueur s’était ensuite blessé à la main dans le tunnel menant aux vestiaires, une fracture qui explique son absence actuelle.

Aujourd’hui, le latéral de 24 ans a repris l’entraînement mais doit encore éviter tout contact, ce qui retarde son retour à la compétition.

La situation de Florian Tardieu est différente. Le milieu défensif de 33 ans a accumulé plusieurs avertissements au fil de la saison, conséquence logique de son rôle de récupérateur dans l’entrejeu stéphanois.

Habitué aux duels et aux interventions défensives, l’ancien joueur de Troyes évolue dans une position naturellement exposée aux fautes tactiques et aux cartons jaunes. Cette accumulation le place aujourd’hui sous la menace d’une suspension en cas de nouvel avertissement.

Mais là encore, la question reste pour l’instant théorique. Touché au mollet, Tardieu devrait encore manquer plusieurs rencontres avant de pouvoir réintégrer le groupe.

Pour l’ASSE, l’enjeu immédiat reste donc surtout le retour à la compétition de ces deux joueurs. Tant que João Ferreira et Florian Tardieu demeurent à l’infirmerie, la menace disciplinaire passe au second plan.

Leur retour éventuel pourrait toutefois peser dans les choix du staff stéphanois à l’approche du déplacement sur la pelouse de Grenoble. L’AS Saint-Étienne affrontera le Grenoble Foot 38 samedi 14 mars à 20 heures pour une rencontre importante de Ligue 2.