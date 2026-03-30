Sergio Ramos face à un choix décisif pour sa carrière

Sans club depuis plusieurs mois, Sergio Ramos hésite entre poursuivre sa carrière, revenir à Séville ou entamer une nouvelle aventure en coulisses.

À 40 ans, Sergio Ramos aborde l’un des moments les plus délicats de sa carrière. Libre depuis la fin de son aventure avec Monterrey en décembre dernier, le défenseur espagnol n’a toujours pas tranché sur son avenir, malgré de nombreuses sollicitations venues d’Europe, d’Espagne et du Moyen-Orient.

Une situation qui interroge, tant l’ancien capitaine du Real Madrid reste compétitif sur le plan physique. Très actif sur ses réseaux sociaux, Ramos affiche une condition irréprochable, multipliant les séances d’entraînement intensives, preuve qu’il n’a rien perdu de son exigence.

Parmi les options envisagées, un retour au Séville FC reste un rêve assumé. Formé au club, Ramos n’a jamais caché son attachement à l’institution andalouse.

Mais ce scénario, qui aurait des allures de boucle bouclée, se heurte pour l’instant à des réserves en interne. La direction sévillane ne semble pas totalement convaincue par l’idée d’un troisième passage, freinant ainsi un retour qui semblait pourtant naturel sur le plan sentimental.

Dans ce contexte, le joueur privilégie également un équilibre personnel, accordant une importance particulière à sa famille et à sa vie en Espagne.

Entre terrain et nouveaux horizons

Au-delà de la poursuite de sa carrière, Sergio Ramos explore désormais d’autres perspectives. Parmi elles, un projet ambitieux : un possible investissement dans le Séville FC, avec l’idée de s’impliquer à plus long terme dans la gestion d’un club.

Une transition logique pour un joueur au palmarès exceptionnel, habitué aux plus grandes responsabilités sur et en dehors du terrain.

Reste à savoir quelle direction il choisira. Continuer à jouer, raccrocher définitivement les crampons ou se lancer dans un nouveau rôle : toutes les options sont ouvertes.

Une chose est sûre, quel que soit son choix, Sergio Ramos s’apprête à écrire un nouveau chapitre d’une carrière déjà hors norme.