Vidéo : Le ciseau incroyable de Modesto lors de Monaco-Toulouse

Le 14 mars 2009, François Modesto s’est offert l’un des buts les plus spectaculaires de sa carrière face à Toulouse. Un retourné acrobatique devenu, quelques mois plus tard, le but de la saison 2008-2009 de l’AS Monaco.

À l’occasion des 48 ans de l’ancien défenseur monégasque, le club de la Principauté a ressorti cette action de ses archives. Une belle manière de célébrer celui qui a porté le maillot rouge et blanc durant six saisons et disputé 208 rencontres avec Monaco.

Ce soir-là, au Stade Louis-II, Monaco reçoit un Toulouse qui joue alors les premières places du championnat. Le TFC d’Alain Casanova est particulièrement ambitieux et peut profiter de cette 28e journée pour se rapprocher du podium. Les visiteurs prennent d’ailleurs rapidement l’avantage grâce à André-Pierre Gignac, auteur du 1-0 à la 26e minute.

Le ciseau de Modesto remet Monaco dans le match

Mené au score, Monaco parvient à revenir avant la pause grâce à Frédéric Nimani. Mais Toulouse reprend l’avantage après l’heure de jeu par Mauro Cetto. Les Monégasques doivent alors courir après le résultat dans une rencontre qui semble leur échapper.

« Le but de la saison 2008-2009 »

À la 75e minute, François Modesto surgit alors pour remettre les deux équipes à égalité. Sur un ballon venu dans la surface, le défenseur se détend et réalise un spectaculaire ciseau retourné qui trompe Cédric Carrasso. Le geste est aussi surprenant que précieux : Monaco revient à 2-2 et retrouve l’espoir de renverser la rencontre.

Et le scénario devient complètement fou dans les dernières secondes. À la 90e+2 minute, Igor Lolo inscrit le troisième but monégasque et offre la victoire aux hommes de Ricardo. Monaco s’impose finalement 3-2, après avoir été mené à deux reprises. Pour Toulouse, cette défaite est particulièrement frustrante : une victoire lui aurait permis de grimper à la deuxième place de Ligue 1, à seulement un point du leader lyonnais.

Un défenseur devenu héros d’un soir

Le but de Modesto ne sera pas seulement important pour le résultat. Il deviendra également une image forte de sa carrière monégasque. L’AS Monaco indique que les internautes du site officiel du club l’ont élu plus beau but de la saison 2008-2009. Une distinction assez symbolique pour un joueur dont le métier consistait davantage à défendre qu’à faire trembler les filets.

Le ciseau de Modesto face à Toulouse ! 🥳 Joyeux anniversaire à notre ancien défenseur, qui fête ses 48 ans aujourd’hui 🎂 Voir la publication de l’AS Monaco

Arrivé sur le Rocher en 2004 après son passage à Bastia et Cagliari, Modesto s’est progressivement imposé comme un cadre de l’équipe. Sa polyvalence lui permettait d’évoluer en défense centrale, sur le côté ou même au milieu de terrain. Il devient titulaire indiscutable dans l’axe à partir de 2006 et porte même le brassard de vice-capitaine.

En six saisons, il dispute 208 matchs avec Monaco et inscrit six buts. Mais aucun n’aura autant marqué les esprits que celui du 14 mars 2009. Ce soir-là, le défenseur corse n’a pas seulement marqué : il a offert à Monaco un retournement de situation spectaculaire et laissé une image que le club continue de célébrer des années plus tard.

Le ciseau de Modesto face à Toulouse appartient désormais aux souvenirs cultes du Stade Louis-II.

