Affaire Vinícius : voici les explications de Prestianni !

Au cœur de la polémique après le barrage aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Benfica, Gianluca Prestianni est sorti du silence. Accusé par Vinícius Jr d’avoir proféré des insultes racistes, l’ailier argentin a publié une mise au point dans la nuit de mardi à mercredi.

Dans une « story » Instagram diffusée dans la nuit d’après le match, le joueur de 20 ans a fermement nié toute insulte raciste. « Je tiens à préciser que je n’ai à aucun moment proféré d’insultes racistes à l’encontre du joueur Vinícius Júnior, qui a malheureusement mal interprété ce qu’il croit avoir entendu », a-t-il écrit. Il ajoute : « Je n’ai jamais tenu de propos racistes envers qui que ce soit et je regrette les menaces que j’ai reçues de la part de joueurs du Real Madrid. »

L’incident s’est produit après le but inscrit par Vinícius, célébré de manière démonstrative près du virage lisboète. Selon la version avancée par plusieurs joueurs madrilènes, dont Kylian Mbappé, Prestianni aurait répété à plusieurs reprises le mot « mono » (« singe » en espagnol). Vinícius affirme avoir clairement entendu les propos et a immédiatement alerté l’arbitre français François Letexier, qui a déclenché le protocole antiracisme de l’UEFA. La rencontre a alors été interrompue pendant plusieurs minutes avant de reprendre.

De son côté, Prestianni conteste catégoriquement cette interprétation et parle d’un malentendu dans un contexte de forte tension sportive. Benfica a rapidement soutenu son joueur, estimant que, compte tenu de la distance et du brouhaha ambiant, il était difficile d’affirmer avec certitude ce qui avait été dit.

L’UEFA a ouvert une procédure disciplinaire afin d’examiner les éléments disponibles, notamment les images vidéo et d’éventuels témoignages. En attendant les conclusions de l’enquête, deux versions s’opposent : celle de Vinícius, convaincu d’avoir été visé par une insulte raciste, et celle de Prestianni, qui dément formellement et dénonce les conséquences personnelles de cette affaire.