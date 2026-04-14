Atlético de Madrid : Simeone récupère deux renforts clés avant le choc contre le Barça

À quelques heures du quart de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone, Diego Simeone enregistre deux retours importants dans son groupe.

Le décor est planté. Battu 2-0 à l’aller, le FC Barcelone se présente au Metropolitano avec l’ambition d’une remontada. Mais en face, l’Atlético de Madrid n’a pas l’intention de laisser filer son avantage. Portés par leur public et renforcés par des retours attendus, les Colchoneros abordent ce rendez-vous avec sérénité.

Ce mardi, Diego Simeone a officialisé son groupe pour la réception des Blaugranas. Et la principale information concerne les retours de deux éléments importants : Jan Oblak et Johnny Cardoso. Le gardien slovène, pièce maîtresse du système défensif madrilène, retrouve sa place après avoir laissé briller son remplaçant Juan Musso ces dernières semaines.

Deux retours qui changent la donne pour Simeone

La présence d’Oblak rassure une défense qui aura fort à faire face aux assauts barcelonais, emmenés notamment par un Lamine Yamal très attendu. De son côté, Johnny Cardoso apporte une solution supplémentaire au milieu de terrain. L’international américain pourrait ne pas débuter, mais sa capacité à impacter le jeu en sortie de banc offre une option précieuse à Simeone.

Avec deux buts d’avance, l’Atlético possède un avantage certain, mais reste méfiant face à un Barça capable de renverser des situations compromises. L’entraîneur argentin sait que chaque détail comptera dans cette rencontre sous haute tension.

Dans un Metropolitano acquis à leur cause, les Madrilènes tenteront de verrouiller leur qualification, tandis que Barcelone jouera son va-tout. Une bataille tactique et mentale s’annonce, où ces retours pourraient bien peser lourd dans la balance.