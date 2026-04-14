Barça : Lamine Yamal sous menace avant duel contre l’Atlético

À la veille du quart de finale retour de Ligue des champions, Lamine Yamal joue gros. L’ailier du Barça pourrait manquer une éventuelle demi-finale en cas de nouvel avertissement.

Le FC Barcelone joue sa survie européenne ce mardi soir sur la pelouse de l’Atlético de Madrid. Battus à l’aller, les hommes de Hansi Flick doivent renverser la situation pour espérer rejoindre le dernier carré de la Ligue des champions. Mais au-delà de l’enjeu immédiat, une autre menace plane sur les Blaugranas : celle des suspensions.

En première ligne, Lamine Yamal. Déjà averti à deux reprises dans la compétition, l’ailier espagnol se retrouve sous pression. Un nouveau carton jaune ce soir le priverait automatiquement d’une éventuelle demi-finale aller. Une perspective délicate pour le Barça, tant le jeune prodige s’est imposé comme un élément clé de l’animation offensive cette saison.

Un risque collectif pour le Barça

Yamal n’est pas le seul concerné. Marc Casadó, João Cancelo, Fermín López et Gerard Martín sont eux aussi sous la menace d’une suspension. Un casse-tête supplémentaire pour Hansi Flick, qui devra gérer à la fois l’intensité du match et la discipline de ses joueurs dans un contexte électrique.

Face à un Atlético réputé pour son impact physique et sa rigueur défensive, chaque duel comptera. Le moindre excès d’engagement pourrait coûter cher, aussi bien sur le match que sur la suite de la compétition.

Pour Lamine Yamal, l’équation est claire : jouer avec son instinct et son audace, sans basculer dans l’excès. Inspiré par ses modèles, le jeune international espagnol sait qu’il devra répondre présent dans ce rendez-vous capital… tout en gardant la tête froide.