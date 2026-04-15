Chelsea : Enzo Fernández apaise les tensions après son clin d’œil au Real

Critiqué après ses propos sur le Real Madrid, Enzo Fernández a été sanctionné par Chelsea. Mais la situation s’est rapidement apaisée en interne.

Le feuilleton Enzo Fernández a animé l’actualité de Chelsea FC ces derniers jours. En cause, une déclaration qui a fait grand bruit durant la trêve internationale. Le milieu argentin n’avait pas caché son attrait pour le Real Madrid, lâchant : « J’adore Madrid et bien sûr que j’y jouerais. »

Une sortie médiatique mal accueillie en interne comme auprès des supporters londoniens, qui y ont vu un manque de respect. Rapidement, le club a réagi en infligeant une sanction disciplinaire à son capitaine, écarté pour deux rencontres.

Mais la tension est finalement retombée aussi vite qu’elle était montée. Ce mardi, Javier Pastore, désormais représentant du joueur, a tenu à calmer le jeu dans les médias.

« Nous sommes sur la même longueur d’onde avec Chelsea. Nous avons fait la paix. Il n’y a jamais vraiment eu de problème »,

a-t-il expliqué, assurant que les propos du joueur n’avaient aucune intention polémique.

Une version qui tranche avec l’ampleur de la réaction initiale, mais qui confirme la volonté commune d’éviter une crise durable au sein du vestiaire.

Enzo Fernández de retour attendu pour un match clé ?

Absent lors du dernier match – une large victoire des Blues en FA Cup – Enzo Fernández devrait rapidement retrouver sa place dans le groupe. Son statut de leader et son influence sur le jeu restent essentiels pour Chelsea.

Le timing est d’ailleurs crucial. Les Londoniens s’apprêtent à défier Manchester City dans un choc déterminant en Premier League, avec en ligne de mire une qualification européenne.

Dans une saison encore incertaine, Chelsea ne peut se permettre de se passer longtemps de l’un de ses cadres. Et si la polémique semble derrière eux, le terrain dira rapidement si l’épisode est réellement clos.