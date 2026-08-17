FC Barcelone : le calendrier complet du Barça en Liga 2026-2027

Le FC Barcelone connaît la route qui l’attend en Liga pour la saison 2026-2027. Des premières journées programmées en août jusqu’au déplacement à Getafe lors de la 38e et dernière journée, les Blaugranas vont traverser un exercice chargé avec deux Clasicos face au Real Madrid, les chocs contre l’Atlético et les derbies contre l’Espanyol. Voici le calendrier complet du Barça en championnat.
La défense du titre commence par un déplacement. Le Barça disputera son premier match de Liga sur la pelouse d’Elche le dimanche 23 août à 21h30. Quatre jours plus tard, les hommes de Hansi Flick retrouveront le Spotify Camp Nou avec une première affiche face à l’Athletic Club.
Le mois d’août se terminera par la réception du Rayo Vallecano, avant un déplacement à Valence le 6 septembre. Les dates indiquées ci-dessous correspondent au calendrier actuellement publié par le FC Barcelone. À partir de la cinquième journée, la plupart des horaires restent à confirmer.
Le calendrier complet du FC Barcelone en Liga 2026-2027
|J.
|Date
|Match
|1
|27 août 2026
|FC Barcelone – Athletic Club
|2
|23 août 2026
|Elche – FC Barcelone
|3
|31 août 2026
|FC Barcelone – Rayo Vallecano
|4
|6 septembre 2026
|Valence – FC Barcelone
|5
|13 septembre 2026
|Levante – FC Barcelone
|6
|16 septembre 2026
|FC Barcelone – Racing Santander
|7
|20 septembre 2026
|Séville – FC Barcelone
|8
|11 octobre 2026
|FC Barcelone – Getafe
|9
|18 octobre 2026
|Real Betis – FC Barcelone
|10
|25 octobre 2026
|FC Barcelone – Real Madrid
|11
|1er novembre 2026
|FC Barcelone – Alavés
|12
|8 novembre 2026
|Atlético de Madrid – FC Barcelone
|13
|22 novembre 2026
|FC Barcelone – Villarreal
|14
|29 novembre 2026
|Deportivo La Corogne – FC Barcelone
|15
|6 décembre 2026
|FC Barcelone – Celta Vigo
|16
|13 décembre 2026
|Málaga – FC Barcelone
|17
|20 décembre 2026
|FC Barcelone – Real Sociedad
|18
|3 janvier 2027
|Espanyol – FC Barcelone
|19
|10 janvier 2027
|Osasuna – FC Barcelone
|20
|17 janvier 2027
|FC Barcelone – Elche
|21
|24 janvier 2027
|Alavés – FC Barcelone
|22
|31 janvier 2027
|FC Barcelone – Valence
|23
|7 février 2027
|FC Barcelone – Atlético de Madrid
|24
|14 février 2027
|Villarreal – FC Barcelone
|25
|21 février 2027
|FC Barcelone – Levante
|26
|28 février 2027
|Athletic Club – FC Barcelone
|27
|7 mars 2027
|FC Barcelone – Real Betis
|28
|14 mars 2027
|FC Barcelone – Deportivo La Corogne
|29
|21 mars 2027
|Rayo Vallecano – FC Barcelone
|30
|4 avril 2027
|FC Barcelone – Séville
|31
|11 avril 2027
|Racing Santander – FC Barcelone
|32
|18 avril 2027
|FC Barcelone – Espanyol
|33
|21 avril 2027
|Celta Vigo – FC Barcelone
|34
|2 mai 2027
|FC Barcelone – Osasuna
|35
|9 mai 2027
|Real Madrid – FC Barcelone
|36
|16 mai 2027
|Real Sociedad – FC Barcelone
|37
|23 mai 2027
|FC Barcelone – Málaga
|38
|30 mai 2027
|Getafe – FC Barcelone
Deux Clasicos à des moments clés de la saison
Le premier grand rendez-vous face au Real Madrid arrivera relativement tôt. Le Barça recevra son éternel rival au Spotify Camp Nou lors de la 10e journée, actuellement positionnée au dimanche 25 octobre. Deux semaines plus tard, les Catalans se déplaceront sur la pelouse de l’Atlético de Madrid.
Le derby catalan aura également une place importante dans le calendrier. Le premier Espanyol-Barça est prévu le 3 janvier 2027, tandis que le retour se disputera au Spotify Camp Nou le 18 avril.
La fin de saison s’annonce particulièrement relevée. Le deuxième Clasico est programmé lors de la 35e journée, le 9 mai 2027, au Santiago-Bernabéu. Barcelone enchaînera ensuite avec un déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad, la réception de Málaga et enfin un dernier voyage à Getafe le 30 mai.
À noter une particularité du début de championnat : la deuxième journée, Elche-Barça, se jouera le 23 août, avant la rencontre de la première journée contre l’Athletic Club, reprogrammée au 27 août. Les horaires actuellement confirmés sont Elche-Barça à 21h30, Barça-Athletic à 21h, Barça-Rayo à 21h30 et Valence-Barça à 16h15. Les horaires des rencontres suivantes seront communiqués progressivement.