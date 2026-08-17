FC Barcelone : le calendrier complet du Barça en Liga 2026-2027

Le FC Barcelone connaît la route qui l’attend en Liga pour la saison 2026-2027. Des premières journées programmées en août jusqu’au déplacement à Getafe lors de la 38e et dernière journée, les Blaugranas vont traverser un exercice chargé avec deux Clasicos face au Real Madrid, les chocs contre l’Atlético et les derbies contre l’Espanyol. Voici le calendrier complet du Barça en championnat.

La défense du titre commence par un déplacement. Le Barça disputera son premier match de Liga sur la pelouse d’Elche le dimanche 23 août à 21h30. Quatre jours plus tard, les hommes de Hansi Flick retrouveront le Spotify Camp Nou avec une première affiche face à l’Athletic Club.

Le mois d’août se terminera par la réception du Rayo Vallecano, avant un déplacement à Valence le 6 septembre. Les dates indiquées ci-dessous correspondent au calendrier actuellement publié par le FC Barcelone. À partir de la cinquième journée, la plupart des horaires restent à confirmer.

Le calendrier complet du FC Barcelone en Liga 2026-2027

J. Date Match 1 27 août 2026 FC Barcelone – Athletic Club 2 23 août 2026 Elche – FC Barcelone 3 31 août 2026 FC Barcelone – Rayo Vallecano 4 6 septembre 2026 Valence – FC Barcelone 5 13 septembre 2026 Levante – FC Barcelone 6 16 septembre 2026 FC Barcelone – Racing Santander 7 20 septembre 2026 Séville – FC Barcelone 8 11 octobre 2026 FC Barcelone – Getafe 9 18 octobre 2026 Real Betis – FC Barcelone 10 25 octobre 2026 FC Barcelone – Real Madrid 11 1er novembre 2026 FC Barcelone – Alavés 12 8 novembre 2026 Atlético de Madrid – FC Barcelone 13 22 novembre 2026 FC Barcelone – Villarreal 14 29 novembre 2026 Deportivo La Corogne – FC Barcelone 15 6 décembre 2026 FC Barcelone – Celta Vigo 16 13 décembre 2026 Málaga – FC Barcelone 17 20 décembre 2026 FC Barcelone – Real Sociedad 18 3 janvier 2027 Espanyol – FC Barcelone 19 10 janvier 2027 Osasuna – FC Barcelone 20 17 janvier 2027 FC Barcelone – Elche 21 24 janvier 2027 Alavés – FC Barcelone 22 31 janvier 2027 FC Barcelone – Valence 23 7 février 2027 FC Barcelone – Atlético de Madrid 24 14 février 2027 Villarreal – FC Barcelone 25 21 février 2027 FC Barcelone – Levante 26 28 février 2027 Athletic Club – FC Barcelone 27 7 mars 2027 FC Barcelone – Real Betis 28 14 mars 2027 FC Barcelone – Deportivo La Corogne 29 21 mars 2027 Rayo Vallecano – FC Barcelone 30 4 avril 2027 FC Barcelone – Séville 31 11 avril 2027 Racing Santander – FC Barcelone 32 18 avril 2027 FC Barcelone – Espanyol 33 21 avril 2027 Celta Vigo – FC Barcelone 34 2 mai 2027 FC Barcelone – Osasuna 35 9 mai 2027 Real Madrid – FC Barcelone 36 16 mai 2027 Real Sociedad – FC Barcelone 37 23 mai 2027 FC Barcelone – Málaga 38 30 mai 2027 Getafe – FC Barcelone Lire aussi : Belgique : un champion en titre agressé en pleine rue à Bruxelles

Deux Clasicos à des moments clés de la saison

Le premier grand rendez-vous face au Real Madrid arrivera relativement tôt. Le Barça recevra son éternel rival au Spotify Camp Nou lors de la 10e journée, actuellement positionnée au dimanche 25 octobre. Deux semaines plus tard, les Catalans se déplaceront sur la pelouse de l’Atlético de Madrid.

Le derby catalan aura également une place importante dans le calendrier. Le premier Espanyol-Barça est prévu le 3 janvier 2027, tandis que le retour se disputera au Spotify Camp Nou le 18 avril.

La fin de saison s’annonce particulièrement relevée. Le deuxième Clasico est programmé lors de la 35e journée, le 9 mai 2027, au Santiago-Bernabéu. Barcelone enchaînera ensuite avec un déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad, la réception de Málaga et enfin un dernier voyage à Getafe le 30 mai.

À noter une particularité du début de championnat : la deuxième journée, Elche-Barça, se jouera le 23 août, avant la rencontre de la première journée contre l’Athletic Club, reprogrammée au 27 août. Les horaires actuellement confirmés sont Elche-Barça à 21h30, Barça-Athletic à 21h, Barça-Rayo à 21h30 et Valence-Barça à 16h15. Les horaires des rencontres suivantes seront communiqués progressivement.