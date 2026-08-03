La crise autour de Gianni Infantino prend une nouvelle dimension, tandis que le mercato européen continue de s’emballer. Entre l’offensive spectaculaire de Liverpool pour Bradley Barcola, les exigences de Vinicius Jr au Real Madrid et le possible retour d’Hervé Renard en Côte d’Ivoire, FootLégende fait le point de l’actualité foot du lundi 3 août 2026

Infantino joue gros, Hervé Renard proche d’un retour

Gianni Infantino traverse l’une des périodes les plus délicates de sa présidence à la FIFA. Fragilisé par l’échec du projet FIFA Forward Enterprises et confronté à une opposition grandissante, le dirigeant chercherait désormais des soutiens politiques de premier plan. Selon les informations relayées ce lundi, il devait notamment échanger avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio et aurait tenté à plusieurs reprises de joindre Donald Trump. L’objectif serait de trouver un allié suffisamment puissant pour l’aider à conserver son poste alors que plusieurs fédérations lui retirent progressivement leur confiance. Le point de l’actualité foot du lundi 3 août 2026

La fronde va d’ailleurs beaucoup plus loin. Certains opposants à Infantino envisageraient désormais de boycotter les compétitions organisées par la FIFA et même de créer leurs propres tournois internationaux si le dirigeant restait en fonction. La Fédération anglaise a décidé de retirer son soutien à sa réélection, tandis que l’UEFA envisage une action en justice concernant FIFA Forward Enterprises. À quelques mois de l’élection présidentielle prévue en mars 2027, la bataille pour le contrôle du football mondial est clairement lancée. Le point de l’actualité foot du lundi 3 août 2026

Sur les bancs de touche, Hervé Renard pourrait rapidement retrouver un poste. Le technicien français est proche d’un retour à la tête de la Côte d’Ivoire, onze ans après avoir conduit les Éléphants au titre lors de la CAN 2015. La signature n’est pas encore finalisée, mais son arrivée pour succéder à Emerse Faé pourrait être officialisée rapidement.

Vinicius met la pression au Real, Liverpool sort le chéquier pour Barcola

Au Real Madrid, le feuilleton Vinicius Jr est loin d’être terminé. Sous contrat jusqu’en 2027, l’attaquant brésilien et les dirigeants madrilènes ne parviennent toujours pas à s’entendre sur une prolongation. Le joueur réclamerait désormais 20 millions d’euros par saison, une prime à la signature ainsi qu’une part beaucoup plus importante de ses droits à l’image. Le Real, qui ne souhaiterait plus revoir son offre à la hausse, attend désormais une décision de son joueur. Le point de l’actualité foot du lundi 3 août 2026

Le Paris Saint-Germain doit de son côté composer avec une offensive XXL de Liverpool pour Bradley Barcola. Le club anglais aurait transmis une première proposition supérieure à 100 millions d’euros pour l’international français. Une approche qui confirme l’intérêt très sérieux des Reds pour l’ailier parisien et qui pourrait faire de son avenir l’un des gros feuilletons de cette fin de mercato.

Le PSG enregistre parallèlement plusieurs retours importants à l’entraînement, dont celui de Marquinhos. Une bonne nouvelle pour le staff parisien au moment d’accélérer sa préparation pour la nouvelle saison. À Barcelone, l’incertitude concerne Ferran Torres. Malgré son contrat avec le Barça, l’international espagnol n’a pas totalement fermé la porte à un changement de club, expliquant que dans le football, rien n’est jamais garanti. Le point de l’actualité foot du lundi 3 août 2026

Enfin, Chelsea poursuit son recrutement avec l’arrivée de Jordan Henderson. L’expérimenté milieu anglais rejoint les Blues et apporte son vécu à un effectif londonien toujours en pleine évolution. Entre les grandes manœuvres du mercato et une crise institutionnelle qui menace désormais directement la FIFA, ce lundi aura donc été particulièrement chargé pou ce point de l’actualité foot du lundi 3 août 2026