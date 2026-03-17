Ligue des champions : Chelsea peut-il vraiment renverser le PSG ?

Battu lourdement à l’aller (5-2) au Parc des Princes, Chelsea aborde son huitième de finale retour face au Paris Saint-Germain avec un mince espoir. À Stamford Bridge, les Blues devront réaliser un exploit pour espérer inverser la tendance et rejoindre les quarts de finale de la UEFA Champions League.

Les chiffres ne laissent pourtant que peu de place au suspense. Selon les projections du supercalculateur Opta, le PSG dispose de plus de 94 % de chances de qualification, laissant à Chelsea à peine 6 % d’espoir. Un écart considérable, qui reflète la domination parisienne observée lors du match aller.

Mais à Londres, le discours est tout autre. Le club anglais veut croire à un scénario renversant, à l’image de la remontada réalisée en 2014 face au PSG. À l’époque, Chelsea avait su inverser une situation compromise grâce à une performance collective et une ambiance électrique à domicile.

Aujourd’hui encore, Stamford Bridge s’annonce bouillant. Les Blues comptent sur le soutien de leur public pour pousser derrière eux et tenter de bousculer la hiérarchie. « Rien n’est encore décidé », glisse le club, déterminé à jouer sa chance jusqu’au bout.

Dans les autres affiches, les tendances sont également marquées. Le Bayern Munich est quasiment assuré de passer face à l’Atalanta, tandis que le Real Madrid part largement favori contre Manchester City. Le FC Barcelone conserve également un avantage face à Newcastle United.

Reste que la Ligue des champions a souvent prouvé qu’elle pouvait déjouer tous les pronostics. Et si les probabilités sont contre eux, les joueurs de Chelsea savent qu’en 90 minutes, tout peut basculer.