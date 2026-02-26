Ligue des champions : Real Madrid – Benfica sous l’ombre dun nouveau scandale

La qualification du Real Madrid face à Benfica (2-1) a été éclipsée par une soirée marquée par des accusations de racisme, des affrontements aux abords du stade et des scènes choquantes impliquant des enfants supporters.

Il devait s’agir d’un grand classique européen. Il restera comme une nuit trouble. Mercredi, au Santiago-Bernabéu, le Real Madrid a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en dominant Benfica (2-1). Mais le football, ce soir-là, n’a jamais été totalement maître du récit.

L’affaire Gianluca Prestianni – Vinicius Jr, née à l’aller à Lisbonne, avait déjà chargé l’atmosphère. Accusé d’avoir proféré des insultes racistes à l’encontre du Brésilien, le jeune Argentin de 20 ans a été suspendu provisoirement par l’UEFA pour une rencontre, le temps d’une enquête qui pourrait déboucher sur une sanction bien plus lourde. « Sanctionner sans preuves, c’est possible, on le voit », aurait-il écrit sur ses réseaux sociaux avant de supprimer son message. Une frustration publique qui a nourri les tensions.

Au cœur de la tempête, Vinicius Jr. Encore. Le Brésilien, déjà victime d’une vingtaine d’affaires d’insultes racistes en Espagne depuis son arrivée au Real en 2018, est devenu malgré lui un symbole. Au Bernabéu, une banderole « Non au racisme » a été déployée. Une image forte, presque historique dans un stade qui a souvent été scruté sur ces questions.

Pourtant, certains supporters visiteurs ont continué à cibler l’ailier madrilène à son entrée sur la pelouse. Le contraste est saisissant : un message institutionnel d’un côté, des cris haineux de l’autre. Thibaut Courtois, quelques heures plus tôt, avait rappelé une évidence : « La célébration d’un joueur ne justifie jamais un acte raciste. » Une phrase simple, mais lourde de sens dans un football européen qui peine encore à éradiquer ces dérives.

Des affrontements hors du stade

La tension ne s’est pas limitée aux tribunes. Avant le coup d’envoi, des heurts ont éclaté entre des supporters portugais et les forces de l’ordre espagnoles. Selon la presse lusitanienne, plusieurs fans ont été blessés, l’un d’eux touché à la tête. Des images montrent des charges de police, des supporters au sol, des cavaliers tentant de disperser la foule.

Le match avait été classé « à haut risque ». L’enjeu sportif – une qualification directe en huitièmes – et le contexte de l’affaire Prestianni-Vinicius ont créé un climat inflammable. Dans la confusion, certains témoignages évoquent une intervention jugée disproportionnée. Les autorités espagnoles n’ont pas communiqué de bilan officiel immédiat.

Mais ce sont surtout les scènes impliquant des enfants qui ont marqué les esprits. Selon des médias portugais, de jeunes supporters de Benfica auraient été contraints d’enlever leur maillot sous la pression. Les images d’un garçon en pleurs, visiblement terrorisé, ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

« J’ai eu très peur », aurait confié l’enfant. Son père a parlé d’une « perte totale de contrôle ». Ces séquences ont dépassé les frontières espagnoles et portugaises. En Angleterre, le Mirror et le Daily Mail ont évoqué des « incidents violents ». Marca, en Espagne, a reconnu que « la tension extérieure a rapidement contaminé l’intérieur du stade ».

Dans l’histoire de la Ligue des champions, le Bernabéu a souvent été le théâtre de soirées mythiques. Des remontadas épiques, des gestes de légende, des sacres européens. Mercredi, l’enceinte madrilène a rappelé une autre réalité : le football reste un miroir de nos fractures.

Au-delà du score, cette nuit interroge. Comment protéger les supporters, notamment les plus jeunes, dans des rencontres classées à risque ? Comment empêcher que des rivalités sportives dégénèrent en scènes de peur ?