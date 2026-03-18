Ligue des champions : Thibaut Courtois explique la raison de sa sortie à la mi-temps

Sorti à la pause lors du choc entre le Real Madrid et Manchester City en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Thibaut Courtois a rapidement donné de ses nouvelles. Une sortie qui a suscité l’inquiétude… avant d’être relativisée par le principal concerné.

Le portier belge n’a disputé qu’une mi-temps avant de céder sa place à Andriy Lunin. Sur ses réseaux sociaux, Thibaut Courtois s’est voulu rassurant : « J’ai dû m’arrêter à la mi-temps pour éviter d’aggraver la situation. Mais la qualification atténue la douleur. »

Du côté du staff madrilène, le discours est également apaisant. L’entraîneur Alvaro Arbeloa a confirmé qu’il s’agissait d’une décision préventive. Thibaut Courtois ne se sentait pas totalement à l’aise, mais aucune blessure grave ne serait à déplorer.

Le timing reste toutefois délicat. Le Real Madrid doit enchaîner rapidement avec un derby face à l’Atlético Madrid, tandis que la sélection belge se profile avec des matchs amicaux contre les États-Unis et le Mexique.