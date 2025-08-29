Man United : pourquoi Benjamin Sesko n’a-t-il tiré qu’en 10e contre Grimsby ?

Le Slovène Benjamin Sesko, recruté pour 66 M€ cet été, est pointé du doigt après avoir tiré en 10e position lors de l’élimination de Manchester United contre Grimsby Town en Carabao Cup.

L’essentiel Sesko, arrivé de Leipzig, a été critiqué pour avoir tiré seulement en 10e lors de la séance face à Grimsby (League Two).

Le Slovène n’a inscrit aucun but en trois apparitions avec Manchester United depuis son transfert à 66 M€.

Amorim et ses hommes affrontent Burnley samedi : une victoire est impérative pour apaiser la crise.

Un choix qui interroge

Arrivé cet été pour 66 M€ en provenance du RB Leipzig, Benjamin Sesko était censé incarner l’avenir de l’attaque mancunienne. Mais lors de la débâcle contre Grimsby Town (2-2, 12-11 aux tirs au but), le Slovène n’a frappé qu’en 10e position, après le gardien André Onana. Une attitude jugée incompréhensible par de nombreux observateurs.

Steven Railston, journaliste du Manchester Evening News, a réagi vivement :

« Pourquoi Benjamin Sesko était-il le 10e tireur hier soir ? On attend d’un attaquant acheté 66 M€ qu’il prenne ses responsabilités dans ces moments-là. Ça n’augure rien de bon. »

Un début de saison inquiétant

En trois apparitions toutes compétitions confondues, Sesko n’a pas encore marqué ni délivré la moindre passe décisive. Certes, ses deux entrées en Premier League se sont faites depuis le banc, mais son incapacité à peser face à Grimsby, club de quatrième division, fait tache.

Manchester United, déjà éliminé d’une compétition, n’a toujours pas gagné le moindre match cette saison. L’entraîneur Ruben Amorim, déjà fragilisé, voit la pression monter encore davantage.

Burnley comme dernier test ?

La réception de Burnley samedi 30 août pourrait déjà être décisive pour l’avenir proche du club. Face à un promu, United n’aura pas le droit à l’erreur. Amorim espère que Sesko, recruté comme buteur providentiel, montrera enfin son efficacité.

Pour l’heure, les critiques fusent, et le Slovène devra prouver rapidement qu’il peut supporter le poids d’un transfert record et d’un club en crise. Un nouveau faux pas risquerait d’aggraver un climat déjà délétère à Old Trafford.