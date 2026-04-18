PSG – Bayern : Luis Enrique annonce déjà la couleur

À la veille d’un nouveau défi européen majeur, Luis Enrique a évoqué la double confrontation à venir contre le Bayern Munich. Le technicien du PSG s’attend à un affrontement de très haut niveau.

Le Paris Saint-Germain n’a pas le temps de souffler. À peine qualifié après un choc intense face à Liverpool, le club de la capitale se projette déjà vers un nouveau rendez-vous majeur : une double confrontation face au Bayern Munich avec, en ligne de mire, une place en finale de la Ligue des champions.

Présent en conférence de presse avant la réception de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1, Luis Enrique n’a pas échappé aux questions sur ce futur duel européen. Et le technicien espagnol s’attend clairement à un affrontement spectaculaire.

« Un match incroyable » selon Luis Enrique

Lucide sur le niveau d’exigence, l’entraîneur parisien a rapidement posé le décor :

« Si on pense à ce qu’on a vu au début de la compétition, avec notre calendrier difficile… ce sera un match incroyable et un très haut niveau. »

Des mots qui traduisent à la fois le respect pour l’adversaire allemand et la conscience du défi qui attend ses joueurs. Le Bayern, impressionnant face au Real Madrid, s’avance en effet comme un candidat sérieux au sacre.

Interrogé sur la question du favori, Luis Enrique a préféré botter en touche, fidèle à sa ligne de conduite depuis le début de la compétition. « Ce n’est pas important qui est le favori, ce qui est important c’est qui montre son niveau sur le terrain », a-t-il insisté.

Une manière de rappeler que dans ce type de rendez-vous, les statuts comptent peu face à la réalité du terrain. Le PSG l’a d’ailleurs prouvé face à Chelsea puis Liverpool, en élevant son niveau au moment décisif.

Face à un Bayern Munich en pleine confiance, le club parisien devra encore franchir un cap. Une chose est sûre : ce choc s’annonce comme l’un des sommets de la saison européenne.