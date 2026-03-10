PSG : Vitinha envoie une pique à Messi, Neymar et Mbappé

Le passage du célèbre trio offensif du Paris Saint-Germain continue de susciter des débats. Dans un entretien accordé à Canal 11, le milieu portugais Vitinha est revenu sans détour sur l’époque où il évoluait aux côtés de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

Arrivé à Paris en 2022, l’ancien joueur du FC Porto a partagé une saison avec ce trio de stars qui faisait rêver sur le papier. Mais sur le terrain, l’association des trois superstars n’a jamais totalement répondu aux attentes, notamment en Ligue des champions.

Interrogé sur cette période, Vitinha a livré une analyse assez directe. Selon lui, aligner plusieurs joueurs offensifs qui participent peu au travail défensif peut fragiliser l’équilibre collectif.

« Vous ne pouvez pas vous permettre d’avoir un, deux ou trois joueurs qui ne courent pas. Ils font partie des meilleurs de l’histoire, mais ce n’est pas toujours ce qu’il y a de mieux pour l’équipe », a expliqué l’international portugais.

Un PSG plus collectif aujourd’hui

Le milieu de terrain estime d’ailleurs que l’équipe actuelle fonctionne différemment, notamment grâce à l’implication défensive des attaquants. Il cite notamment Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos, dont l’activité dans le pressing changerait l’équilibre du collectif.

« Les attaquants marquent les latéraux comme des fous. Vous voyez un Dembélé ou un Gonçalo Ramos presser dès l’entrée de la surface et être les premiers à défendre dans le camp adverse », a-t-il ajouté.

Ces propos relancent une nouvelle fois le débat autour de l’ère Messi-Neymar-Mbappé au PSG, une période spectaculaire sur le plan médiatique mais souvent critiquée pour son manque d’équilibre collectif.