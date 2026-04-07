Real Madrid – Bayern Munich : alerte aux suspensions avant le quart de finale

Avant le quart de finale face au Bayern Munich, le Real Madrid devra maîtriser ses nerfs. Plusieurs cadres sont menacés d’une suspension pour le match retour.

Le Real Madrid joue gros ce mardi en Ligue des champions, et pas seulement sur le terrain. Face au Bayern Munich, les Merengues devront aussi surveiller leur discipline, sous peine de lourdes conséquences pour la manche retour.

Pas moins de sept joueurs du Real Madrid sont sous la menace d’une suspension en cas de carton jaune. Et pas des moindres.

Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Jr ou encore Aurélien Tchouaméni figurent parmi les joueurs concernés. Des éléments clés du dispositif madrilène, dont une absence au retour pourrait peser lourd dans la balance.

D’autres joueurs sont également concernés, même si leur situation est moins critique, comme Antonio Rüdiger ou Eduardo Camavinga.

Le Bayern relativement épargné

Du côté du Bayern Munich, la situation est bien plus légère. Seuls deux joueurs sont réellement sous pression : Dayot Upamecano et Konrad Laimer, tous deux menacés en cas de nouveau carton.

Un avantage potentiel pour les Bavarois, qui abordent ce premier acte avec moins de contraintes disciplinaires.

Dans ce type de confrontation aller-retour, chaque détail compte. Une suspension d’un cadre pourrait rapidement déséquilibrer les forces en présence.

Le Real Madrid devra donc trouver le juste équilibre entre intensité et maîtrise. Car face au Bayern, perdre un joueur clé pour le retour pourrait coûter très cher.