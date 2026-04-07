Real Madrid – Bayern Munich : Jonathan Tah dévoile son plan anti-Mbappé

Avant le choc face au Real Madrid, Jonathan Tah s’est confié sur sa stratégie pour contenir Kylian Mbappé. Le duel s’annonce explosif.

Le quart de finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich promet un affrontement de très haut niveau. Au cœur des attentions : Kylian Mbappé, attendu comme l’arme offensive principale des Merengues.

Mais face à lui, Jonathan Tah se prépare minutieusement. Le défenseur bavarois sait qu’il devra livrer un match quasi parfait pour contenir l’attaquant français.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Jonathan Tah a détaillé sa méthode de travail. L’objectif : anticiper les mouvements de Mbappé.

« Je regarde les matchs où il a eu des difficultés face à certains défenseurs. J’analyse les situations, les solutions trouvées, et j’essaie de les reproduire », explique-t-il.

Une approche basée sur la répétition et l’anticipation : « Si tu as vu dix fois une situation, tu as l’impression de savoir ce qu’il va faire. »

Mbappé sous pression

De son côté, Kylian Mbappé arrive dans un contexte particulier. Critiqué récemment en Espagne, l’attaquant français est attendu au tournant par le public du Santiago Bernabéu.

Face au Bayern, il devra répondre sur le terrain et se montrer décisif pour faire basculer la rencontre.

Avec également Dayot Upamecano dans la défense bavaroise, Mbappé ne manquera pas de repères face à des adversaires qui le connaissent bien.

Pour faire la différence, le Français devra miser sur son imprévisibilité. Car malgré toute la préparation du monde, contenir Mbappé reste un défi à part.

Ce Real Madrid – Bayern Munich pourrait bien se jouer dans ce face-à-face.