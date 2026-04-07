Real Madrid : Kylian Mbappé sous pression maximale avant le Bayern

Critiqué en Espagne, Kylian Mbappé joue gros contre le Bayern Munich. Une contre-performance pourrait accentuer les doutes autour de lui.

Le moment est délicat pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Malgré des statistiques solides (38 buts en 36 matchs), l’attaquant français traverse une période plus compliquée dans l’opinion publique espagnole.

Depuis son retour de blessure, son influence dans le jeu est remise en question. Certains observateurs estiment même que l’équipe madrilène a mieux fonctionné en son absence, notamment lors du match face à Majorque.

Mbappé doit redevenir décisif

À la veille du quart de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich, les attentes sont énormes autour du capitaine des Bleus. La presse espagnole se montre particulièrement exigeante.

Pour AS, sa titularisation ne fait aucun doute, mais son efficacité est désormais attendue : Mbappé doit redevenir décisif, surtout dans un contexte où son association avec Vinicius Jr soulève des interrogations.

Du côté de Marca, le ton est encore plus dur : en cas de contre-performance, le Santiago Bernabéu pourrait rapidement se retourner contre lui.

En interne aussi, la situation interroge. Selon la presse espagnole, Florentino Pérez commencerait à pencher davantage en faveur de Vinicius Jr, dont les performances récentes ont marqué des points.

Les comparaisons entre les deux stars offensives alimentent le débat, et la tendance actuelle semble légèrement tourner à l’avantage du Brésilien.

Dans ce contexte, le message est clair : Mbappé doit répondre sur le terrain. Face à l’armada bavaroise, une grande prestation pourrait faire taire les critiques et relancer la dynamique.

Au Real Madrid, le niveau d’exigence est permanent. Et pour Mbappé, le rendez-vous de ce mardi soir contre le Bayern pourrait déjà ressembler à un tournant.