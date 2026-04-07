Real Madrid – Bayern Munich :  les compos probables dévoilées

Le Real Madrid accueille le Bayern Munich ce mardi en Ligue des champions. Kylian Mbappé sera bien présent dans le onze de départ.

C’est l’un des chocs les plus attendus de la saison. Le Real Madrid reçoit le Bayern Munich au Santiago Bernabéu pour le quart de finale aller de Ligue des champions, dans une affiche entre deux favoris au sacre.

Après la défaite face à Majorque en championnat, les Madrilènes sont attendus au tournant. Et tous les regards seront braqués sur Kylian Mbappé.

Critiqué après sa prestation jugée décevante le week-end dernier, l’attaquant français devrait néanmoins être titularisé à la pointe de l’attaque.

Un choix fort qui confirme la confiance du staff, mais aussi la pression qui entoure le capitaine des Bleus. Aux côtés de Vinicius Jr et Valverde, il devra faire la différence dans un match à très haute intensité.

En défense, un ajustement est attendu avec le retour d’Eder Militão dans l’axe.

Le onze probable du Real Madrid

Lunin – Alexander-Arnold, Rüdiger, Militão, Garcia – Tchouaméni, Pitarch – Bellingham – Valverde, Mbappé, Vinicius Jr

Du côté du Bayern Munich, une incertitude plane autour de Harry Kane. Touché à la cheville récemment, l’attaquant anglais devrait finalement tenir sa place pour ce rendez-vous.

L’entraîneur Vincent Kompany s’est montré prudent, mais optimiste, en conférence de presse.

Le onze probable du Bayern Munich

Urbig – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Diaz – Kane

Entre deux géants européens, ce premier acte s’annonce déterminant. Le Real Madrid devra répondre à l’attente de ses supporters, tandis que le Bayern espère frapper fort à l’extérieur.

Dans ce contexte, Kylian Mbappé joue gros. Une prestation convaincante pourrait relancer la dynamique… et faire basculer cette double confrontation.