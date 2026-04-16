Real Madrid : énorme tension entre Vinícius Júnior et Jude Bellingham après l’élimination

Battu par le Bayern Munich en quart de finale de Ligue des champions, le Real Madrid a vécu une soirée électrique… jusque dans ses propres rangs.

Le réveil est brutal du côté de Madrid. Battu 4-3 par le Bayern Munich, le Real quitte la Ligue des champions dès les quarts de finale, sa compétition fétiche. Un échec retentissant qui confirme une saison sans trophée pour les Merengues.

Dominés sur l’ensemble des deux confrontations, les hommes d’Álvaro Arbeloa n’ont jamais réellement semblé capables de renverser la dynamique, malgré une prestation courageuse en Allemagne.

Un clash révélateur entre deux stars

Mais au-delà du résultat, c’est une séquence captée en plein match qui fait aujourd’hui grand bruit en Espagne. Selon les images diffusées par Movistar, une altercation musclée a opposé Vinícius Júnior à Jude Bellingham.

Agacé par une remarque de l’Anglais sur un manque de passes, le Brésilien a explosé : « Tu veux quoi ? Tu veux quoi ? Ferme ta gueule ! » Une scène qui illustre parfaitement la frustration accumulée sur le terrain.

Les statistiques du match confirment d’ailleurs ce malaise : très peu de connexions entre les deux joueurs, signe d’un manque évident d’alchimie dans les moments clés.

Ce clash n’est pas anodin. Il met en lumière une problématique déjà identifiée en interne : la cohabitation entre les stars offensives du Real Madrid.

Entre Kylian Mbappé, Bellingham et Vinícius, le staff doit gérer des personnalités fortes et des attentes élevées. Selon plusieurs sources, maintenir l’équilibre du vestiaire est devenu un véritable défi au quotidien.

Florentino Pérez descend au vestiaire

Preuve de la gravité de la situation, le président Florentino Pérez s’est rendu dans le vestiaire après la rencontre. Si le contenu de son discours n’a pas filtré, difficile d’imaginer un ton apaisé après une telle désillusion.

Entre élimination européenne, tensions internes et retard en Liga, le Real Madrid aborde une fin de saison sous haute pression.

Une chose est sûre : au-delà des performances sportives, c’est désormais l’unité du groupe qui est mise à l’épreuve.