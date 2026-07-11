Real Madrid : José Mourinho annonce la couleur pour son grand retour

Treize ans après la fin de son premier passage sur le banc madrilène, José Mourinho a officiellement retrouvé le Real Madrid. Déjà présent à Valdebebas pour préparer la saison 2026-2027, le technicien portugais a livré un premier discours particulièrement ambitieux au micro de la chaîne du club.

Nommé entraîneur de l’équipe première jusqu’en juin 2029, le « Special One » entend remettre le travail, la responsabilité et l’exigence au centre du projet madrilène. Son message est clair : il ne considère pas son retour comme un simple emploi, mais comme une mission au service de l’institution.

🚨 José Mourinho 🇵🇹 : « Je suis ici pour créer une culture du travail, de la responsabilité et de l’ambition. Il ne s’agit pas de travailler au Real Madrid, il s’agit de travailler POUR le Real Madrid. » 🤍 10 juillet 2026

« Travailler pour le Real Madrid »

Dans sa première prise de parole depuis son retour à Madrid, José Mourinho a insisté sur l’état d’esprit qu’il souhaite installer au sein du groupe.

« Je suis ici pour créer une culture du travail, de la responsabilité et de l’ambition. Il ne s’agit pas de travailler au Real Madrid, il s’agit de travailler pour le Real Madrid », a déclaré l’entraîneur portugais.

Une formule forte, fidèle à la personnalité du technicien de 63 ans. Mourinho souhaite responsabiliser l’ensemble des joueurs et des membres du staff, tout en rappelant les exigences particulières qui accompagnent le port du maillot blanc.

Le Portugais veut également travailler en étroite collaboration avec les équipes de jeunes et profiter des premières semaines de préparation pour observer plusieurs éléments du Castilla. Une partie des internationaux rejoindra progressivement le groupe après la Coupe du monde 2026 et leurs vacances.

Un deuxième passage très attendu

José Mourinho avait déjà dirigé le Real Madrid entre 2010 et 2013. Durant cette première aventure, il avait notamment remporté la Liga 2011-2012 avec 100 points et 121 buts inscrits, ainsi qu’une Coupe du Roi et une Supercoupe d’Espagne.

Son retour intervient dans un contexte où le club madrilène souhaite retrouver les sommets après une saison décevante. Mourinho devra notamment gérer un vestiaire composé de nombreuses stars, parmi lesquelles Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni.

Le nouvel entraîneur madrilène dispose désormais de plusieurs semaines pour imposer ses méthodes avant le début du championnat. Le Real Madrid doit notamment disputer plusieurs rencontres de préparation afin de permettre au Portugais de construire son équipe et d’installer ses principes.

Avec ce premier discours, José Mourinho a déjà fixé le ton de son deuxième mandat : engagement total, exigence quotidienne et ambition maximale. Au Real Madrid, le Portugais ne veut pas seulement occuper un poste. Il veut de nouveau marquer l’histoire du club.