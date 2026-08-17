Real Madrid : la presse espagnole met déjà une énorme pression sur Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est prévenu : les buts ne suffiront plus. À l’aube de sa troisième saison au Real Madrid, l’attaquant français est présenté en Espagne comme le principal visage du projet madrilène. AS, Marca et Tomas Roncero sont unanimes sur un point : après deux exercices impressionnants sur le plan individuel, le Français doit désormais conduire les Merengues vers les grands titres.

Le statut de Kylian Mbappé a changé à Madrid. Arrivé avec des attentes immenses, le capitaine des Bleus a largement répondu sur le plan statistique. Lors de la saison 2025-2026, il a inscrit 42 buts en 44 rencontres toutes compétitions confondues.

En Liga, ses 25 réalisations en 31 matchs lui ont offert un deuxième trophée Pichichi consécutif. Il a également terminé meilleur buteur de la Ligue des champions avec 15 réalisations. Des chiffres qui confirment son poids offensif, mais qui contrastent avec le manque de trophées collectifs du Real Madrid.

🗞 Tomas Roncero – CADENA SER : « Je pense que la troisième sera la bonne. Au niveau des stats, Mbappé est unique, mais il lui manque des titres. Je pense que ça sera pour cette année » 17 août 2026

C’est précisément sur ce terrain que la presse espagnole attend désormais le Français.

« Le chef, c’est toujours Mbappé »

AS place clairement l’ancien Parisien au sommet de la hiérarchie sportive du nouveau Real Madrid.

« Le chef, c’est toujours Mbappé. C’est le vrai chef, sur le terrain, de ce projet construit pour retrouver le chemin des titres. »

Marca va encore plus loin. Pour le quotidien madrilène, cette troisième saison pourrait déterminer une partie de la place qu’occupera Mbappé dans l’histoire du club.

« Si Kylian veut prétendre au titre de légende du Real Madrid, une grande partie de cette conquête se fera d’ici au mois de juin. Et il a tout en sa faveur, puisque le club l’a entouré des meilleurs acolytes possibles, et le meilleur de tous, Mourinho. La troisième doit être la bonne. »

Le message est limpide. Les performances individuelles du Français ne sont plus réellement en discussion. Ce sont désormais la Liga, la Ligue des champions et les grands rendez-vous qui serviront à mesurer sa saison.

Mourinho et un Real renforcé pour accompagner Mbappé

Le contexte madrilène a profondément évolué cet été. Après deux saisons sans titre majeur, Florentino Pérez a choisi de rappeler José Mourinho. Le technicien portugais retrouve ainsi un club qu’il avait dirigé entre 2010 et 2013 avec une mission claire : replacer le Real au sommet, notamment face au FC Barcelone.

Madrid a également renforcé son effectif. Bernardo Silva et Ibrahima Konaté font notamment partie des recrues arrivées autour d’un groupe dans lequel Vinicius Junior a prolongé. L’objectif est de donner à Mourinho suffisamment d’armes pour reconstruire une équipe capable de gagner immédiatement.

Tomas Roncero partage cette conviction. Sur la Cadena SER, le journaliste espagnol a lui aussi placé Mbappé au centre des attentes.

« Je pense que la troisième sera la bonne. Au niveau des stats, Mbappé est unique, mais il lui manque des titres. Je pense que ça sera pour cette année. »

La formule résume parfaitement le défi qui attend le Français. Ses deux premières saisons lui ont déjà permis d’inscrire 56 buts en 65 rencontres de Liga et de rejoindre des légendes comme Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás, Hugo Sánchez ou Cristiano Ronaldo parmi les Madrilènes ayant remporté deux Pichichi consécutifs.

Mais au Real Madrid, la légende se construit surtout avec des trophées. À 27 ans, Mbappé entre donc dans une saison charnière. Mourinho a été rappelé, l’effectif a été renforcé et le Français possède désormais un statut de patron. La presse madrilène lui a déjà fixé son objectif : transformer ses buts en titres.