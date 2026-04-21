Real Madrid : les deux objectifs majeurs de Kylian Mbappé en fin de saison

Éliminé en Ligue des champions et distancé en Liga, le Real Madrid n’a plus grand-chose à jouer collectivement. Mais Kylian Mbappé vise encore deux trophées individuels prestigieux.

La saison du Real Madrid a pris un tournant brutal après son élimination face au Bayern Munich en Ligue des champions. En Liga, les Madrilènes accusent désormais un retard difficile à combler sur le FC Barcelone. Dans ce contexte, les enjeux collectifs s’amenuisent.

Mais en interne, certains objectifs restent bien présents. Et pour Kylian Mbappé, cette fin de saison pourrait encore rimer avec récompenses individuelles.

Mbappé en course pour le Pichichi

Avec 23 buts en championnat, l’attaquant français occupe actuellement la tête du classement des buteurs en Liga. Un statut qu’il devra défendre jusqu’au bout, alors que la concurrence se rapproche dangereusement.

Le Pichichi représente une récompense symbolique forte en Espagne. Pour Mbappé, décrocher ce titre dès sa première saison en Liga serait un signal fort envoyé à ses détracteurs comme à ses rivaux.

Mais la dynamique récente montre que rien n’est encore acquis, avec plusieurs prétendants prêts à profiter du moindre faux pas.

Le Soulier d’Or dans le viseur

Au-delà des frontières espagnoles, Kylian Mbappé vise également le Soulier d’Or européen, qui récompense le meilleur buteur des championnats du continent.

Dans cette course, la bataille s’annonce intense face à des machines à marquer comme Harry Kane et Erling Haaland. Chaque but inscrit dans les prochaines semaines pourrait peser lourd dans le classement final.

Privé de titres collectifs majeurs cette saison, Mbappé joue donc gros sur le plan individuel. Une manière de maintenir son niveau d’exigence avant de basculer vers un autre objectif majeur : la Coupe du Monde 2026 avec l’équipe de France.

Dans une fin de saison sans grand enjeu collectif, Mbappé reste l’homme à suivre côté madrilène.