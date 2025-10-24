Jadon Sancho comparé à Dembélé : l’incroyable déclaration d’Edin Terzic

Edin Terzic, actuel entraîneur du Borussia Dortmund, estime que Jadon Sancho possède toujours le talent nécessaire pour remporter un jour le Ballon d’Or. Une déclaration surprenante alors que le joueur anglais, prêté à Aston Villa, peine à relancer sa carrière après son échec à Manchester United.

Cela fait plus de quinze ans qu’aucun joueur de Manchester United n’a remporté le Ballon d’Or. Depuis Cristiano Ronaldo en 2008, les Red Devils n’ont plus placé un seul de leurs représentants parmi les trois meilleurs joueurs du monde. Pourtant, un nom continue d’alimenter l’espoir, à la surprise générale : celui de Jadon Sancho.

Dans une interview accordée au Telegraph, Edin Terzic, entraîneur du Borussia Dortmund, a dressé un parallèle inattendu entre son ancien protégé et le lauréat actuel du Ballon d’Or, Ousmane Dembélé. « Tous les joueurs que j’ai eu – Declan Rice, Jude Bellingham, Erling Haaland, Alexander Isak – peuvent remporter le Ballon d’Or à l’avenir », a confié le technicien allemand. « Même Jadon. »

Un parallèle qui peut faire sourire, voire surprendre, compte tenu du parcours récent de Sancho. L’ailier anglais de 25 ans a connu une descente aux enfers depuis son départ de Dortmund. Recruté pour 73 millions de livres sterling par Manchester United en 2021, il n’a jamais réussi à s’imposer à Old Trafford.

Terzic a toutefois rappelé que le talent brut de Sancho n’a jamais disparu, le comparant à Dembélé, lui aussi réputé pour son irrégularité et ses écarts de conduite en début de carrière. « Si on parlait de Jadon il y a cinq ans, on aurait probablement évoqué Ousmane Dembélé dans les mêmes termes », a expliqué l’entraîneur. « La différence, c’est qu’Erling (Haaland) atteindra les sommets s’il garde la faim ; Jadon, lui, n’y arrivera que s’il continue à sourire. »

Mais avant d’envisager un Ballon d’Or, Sancho doit d’abord retrouver du temps de jeu. Prêté à Aston Villa cette saison, il n’a disputé que 181 minutes, dont seulement huit en Premier League. Titularisé en Ligue Europa face aux Go Ahead Eagles, il n’a pas su se distinguer dans une défaite 2-1.

Les perspectives de voir Aston Villa lever une éventuelle option d’achat semblent aujourd’hui minces. Aucun accord n’existe pour un transfert définitif, et Unai Emery n’aurait manifesté aucun intérêt à prolonger l’aventure.

Le retour à Manchester United paraît tout aussi improbable. Ruben Amorim et la direction des Red Devils ont clairement indiqué que Sancho n’entrait plus dans les plans du club. Son contrat prend fin à l’issue de la saison, et tout porte à croire qu’il quittera définitivement l’Angleterre l’été prochain.

Malgré tout, Edin Terzic persiste : Jadon Sancho a le potentiel d’un joueur d’élite. Mais entre talent et réalité, le fossé se creuse. Pour espérer un jour soulever le Ballon d’Or, il devra d’abord retrouver son football, son sourire, et surtout une équipe prête à lui redonner confiance.